«Крылья Советов» уступили «Арсеналу» в матче РПЛ

В субботу, 20 июля, в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на своем поле принимали тульский «Арсенал». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев мячи забили Александр Соболев и Тарас Бурлак. У гостей отличились Сергей Ткачев, Эванс Кангва и Александру Тудорие.

«Арсенал» набрал 4 очка и обогнал «Крылья Советов» в турнирной таблице РПЛ. У самарцев 3 очка после победы в 1-м туре над ЦСКА.

Андрей Сазонов