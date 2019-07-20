ИКМО «Дворцовый округ» вновь рассмотрит документы Натальи Грязневич

Петербургская избирательная комиссия отменила отказ ИКМО «Дворцовый округ» в регистрации кандидата в муниципалы Натальи Грязневич. Документы будут отправлены на новое рассмотрение в избирательную комиссию.

Наталье Грязневич было отказано в регистрации из-за якобы неверных подписей избирателей в ее поддержку.

Добавим, что ранее Куйбышевский районный суд Петербурга отказал кандидату в муниципальные депутаты Ларисе Умновой в требовании признать незаконным и отменить решение ИКМО №78 о регистрации кандидатом в муниципалы Натальи Грязневич.