Суд отказал кандидату в муниципалы в иске против конкурента

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал кандидату в муниципальные депутаты Ларисе Умновой в требовании признать незаконным и отменить решение ИКМО №78 о регистрации кандидатом в муниципалы Натальи Грязневич. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Истец заявляла, что Грязневич предоставила данные об имуществе и доходах не в полном объеме, однако впоследствии отказалась от доводов об оспаривании указанных сведений. Также в исковом заявлении было указано на недостоверность подписей в подписных листах. Суд установил их подлинность.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что кандидаты в муниципальные депутаты Надежда Наскидаева и Лариса Умнова обратились в суд с требованием отменить решение ИКМО о регистрации в качестве кандидатов Андрея Пивоварова и Натальи Грязневич.