Замначальника самарского управления ФСИН арестован на два месяца

Самарский районный суд арестовал первого заместителя начальника управления ФСИН по Самарской области Дениса Шматова, ранее задержанного при получении взятки. «Шматову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца»,— сообщила «Интерфаксу» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Шкаева.

Сумма взятки составила 520 тыс. руб. Средства были переданы господину Шматову за «способствование в силу должностного положения в улучшении бытовых условий содержания осужденных в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Самарской области», полагают следователи. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Денис Шатов был назначен первым заместителя начальника регионального управления ФСИН в 2016 году. Ранее он занимал должность начальника управления собственной безопасности ГУФСИН России по Самарской области.