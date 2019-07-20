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США готовят операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке «Страж»

США ведут разработку международной операции под названием «Страж» для безопасности морских путей на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM). «Целью операции «Страж» является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу»,— сказано в заявлении. Отмечается, что для успеха операции потребуется вклад со стороны «региональных и международных партнеров». Заявление сделано на фоне задержания Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкера Stena Impero под флагом Великобритании в Ормузском проливе.

По словам представителей КСИР, Stena Impero «нарушило международные правила судоходства» и перевозило контрабандную нефть. Среди членов экипажа на борту танкера находится трое россиян. Задержание судна могло стать ответом на арест британскими властями 4 июля иранского танкера, предположительно везшего нефть в Сирию.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».

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