КСИР отрицает захват второго танкера Mesdar в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) не задерживал второй танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии в Ормузском проливе, сообщает Reuters. По информации портала Marinetraffic, сейчас судно изменило курс и направляется в Персидский залив. Как сообщает иранский телеканал Press TV, танкер был ненадолго остановлен и возобновил свой путь после разъяснений о безопасном судоходстве. Позже информацию, что Mesdar после остановки в Ормузском проливе было отпущено, подтвердил и судовладелец.

UPDATE

Informed military sources say second (British linked) tanker, the #Mesdar, has not been seized. It was shortly stopped and briefed by Iranian authorities on maritime security and harmless navigation.#StraitOfHormuz #Iran #BritishTanker pic.twitter.com/Cj1d4P14zv