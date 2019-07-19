Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо

Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране. Об этом он заявил во время посещения Магнитогорского металлургического комбината, отвечая на вопрос о росте цен на топливо.

«Совсем завинтить, задушить — это тоже очень опасно, потому что не будут тогда вкладывать деньги в предприятия по переработке самой нефти сырой, и в какой-то момент это может дать очень большой всплеск цены»,— цитирует президента пресс-служба Кремля. Он напомнил, что с декабря 2018 года рост цен на бензин А-95 в целом по стране составил 1,8%, в то время как инфляция выросла на 2,5%.

Владимир Путин также отметил, что в этом году не было большого повышения стоимости топлива, как в прошлом году. Он также признал, что правительство РФ не достаточно оперативно ввело регулирование цен. «Мы должны регулировать, правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали от правительства»,— сказал президент.

Напомним, весной 2018 года из-за резкого роста цен на бензин правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В марте 2019 года его решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. Соглашения о заморозке цен, действовавшее до 1 июля, решено было не продлевать.

Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Козаку разобраться в причинах резкого скачка цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке, зафиксированного в конце этой весны. По итогам совещания с нефтяными компаниями вице-премьер нарушений не обнаружил.

О предложениях правительства нефтяникам по субсидированию переработки за счет добычи — в материале “Ъ” «Льготодобывающая отрасль».