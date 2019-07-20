Главе Минэкономики увеличили число заместителей до четырнадцати

Министру экономического развития разрешено увеличить число заместителей с 12 до 14. Соответствующие изменения в постановление кабмина утверждены 17 июля.
«Разрешить Министерству экономического развития РФ иметь 14 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра, одного заместителя министра — руководителя Федеральной службы по аккредитации, а также до 36 департаментов в структуре центрального аппарата по основным направлениям деятельности министерства»,— говорится в документе.
Как уточняет «РИА Новости», у остальных министров заместителей меньше. На втором месте по числу замов находится глава министерства обороны Сергей Шойгу с 12 заместителями.
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