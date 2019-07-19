Курс доллара. Прогноз на 22—26 июля

Антон Покатович, главный аналитик Биржевые игроки заняли выжидательную позицию на фоне приближения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и решения ЦБ по ключевой ставке. Поэтому в перспективе ближайшей недели не стоит ожидать сильных колебаний в движении курса российской валюты. Тем более что целый ряд факторов окажет рублю поддержку — это и ожидание монетарных стимулов со стороны мировых финансовых регуляторов, и отсутствие драматических провалов нефтяных котировок, и начавшийся налоговый период.

Татьяна Евдокимова, экономист Внешний фон складывается для российской валюты вполне благоприятно. Негативные эффекты снижения цен на нефть сглаживаются ожиданиями смягчения политики ФРС в конце июля. Сохраняется действие локальных факторов поддержки в виде приближающегося пика налогового периода и выплат дивидендов «Газпрома». При этом заседание Банка России по ключевой ставке в конце недели вряд ли окажет существенное влияние на российскую валюту.

Михаил Поддубский, главный аналитик Для всей группы валют развивающихся стран огромный интерес представляют заседания ведущих регуляторов в конце месяца (ЕЦБ и ФРС), что может во многом определить риск-аппетит на глобальных рынках. Из внутренних факторов необходимо отметить приближение налогового периода (пик выплат приходится на 25–29 июля), однако влияние внешних факторов более важным для краткосрочных перспектив российской валюты.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках Пик налогового периода этого месяца в России приходится на 29 июля и завершается уплатой налога на прибыль. Комментарий директора ДКП Банка России, что регулятор может понизить ставку только на 25 б. п. ввиду отсутствия данных, которые бы могли привезти к существенному изменению прогноза, поддержал российскую валюту. Давление на рубль будет оказывать корректирующая нефть, ввиду продолжающейся торговой войны между США и Китаем, которая начинает серьезно подрывать мировой спрос на фоне продолжающегося роста сланцевой добычи в США. Перманентная напряженность на Ближнем Востоке сейчас не оказывает значительную поддержку рынку нефти.