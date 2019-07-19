Курс доллара. Прогноз на 22—26 июля

Пока внешние и внутренние факторы складываются в пользу российской валюты. Ожидание смягчения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы и Европейского ЦБ поддерживает у инвесторов аппетит к риску. Осторожные шаги Банка России по снижению ключевой ставки не давят на рубль. При этом пик налоговых платежей этого месяца способен поддержать российскую валюту. Негативное влияние на нее может оказать нефтяной рынок, где из-за продолжающегося торгового противостояния США и Китая цены подвержены высокой волатильности.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|62.70-64.10
|Нордеа-банк
|62.50-63.50
|ПСБ
|62.50-63.50
|Банк Русский Стандарт
|62.50-63.50
|СМП Банк
|62.50-64.20
|Консенсус-прогноз *
|63.15
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Антон Покатович, главный аналитик
Биржевые игроки заняли выжидательную позицию на фоне приближения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и решения ЦБ по ключевой ставке. Поэтому в перспективе ближайшей недели не стоит ожидать сильных колебаний в движении курса российской валюты. Тем более что целый ряд факторов окажет рублю поддержку — это и ожидание монетарных стимулов со стороны мировых финансовых регуляторов, и отсутствие драматических провалов нефтяных котировок, и начавшийся налоговый период.
Татьяна Евдокимова, экономист
Внешний фон складывается для российской валюты вполне благоприятно. Негативные эффекты снижения цен на нефть сглаживаются ожиданиями смягчения политики ФРС в конце июля. Сохраняется действие локальных факторов поддержки в виде приближающегося пика налогового периода и выплат дивидендов «Газпрома». При этом заседание Банка России по ключевой ставке в конце недели вряд ли окажет существенное влияние на российскую валюту.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Для всей группы валют развивающихся стран огромный интерес представляют заседания ведущих регуляторов в конце месяца (ЕЦБ и ФРС), что может во многом определить риск-аппетит на глобальных рынках. Из внутренних факторов необходимо отметить приближение налогового периода (пик выплат приходится на 25–29 июля), однако влияние внешних факторов более важным для краткосрочных перспектив российской валюты.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Пик налогового периода этого месяца в России приходится на 29 июля и завершается уплатой налога на прибыль. Комментарий директора ДКП Банка России, что регулятор может понизить ставку только на 25 б. п. ввиду отсутствия данных, которые бы могли привезти к существенному изменению прогноза, поддержал российскую валюту. Давление на рубль будет оказывать корректирующая нефть, ввиду продолжающейся торговой войны между США и Китаем, которая начинает серьезно подрывать мировой спрос на фоне продолжающегося роста сланцевой добычи в США. Перманентная напряженность на Ближнем Востоке сейчас не оказывает значительную поддержку рынку нефти.
Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию
26 июля состоится заседание Банка России, где будет обсуждаться вопрос ключевой ставки, которая с высокой вероятностью будет снижена минимум на 0,25%. В случае снижения ключевой ставки на 0,5% курс доллара может уйти в коридор 63,5–64,0 руб./$. Падение цены на нефть в результате сокращения мировой экономики ниже $65 за баррель нефти марки Brent будет оказывать давление на российскую валюту. Внешний фон умеренный, однако повышение вероятности более резкого, чем было запланировано, снижения учетной ставки ФРС в 2019 году уменьшает аппетит к риску у инвесторов. Это позитивно отразится на курсе российской валюты. Основную поддержку рублю на неделе будет оказывать налоговый период.
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