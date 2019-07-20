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Динамика средних ставок аренды жилья в крупных городах России

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Локация Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
июль 2018 июнь 2019 июль 2019 июль 2018 июнь 2019 июль 2019
Москва 32,9 34 34,7 44,4 47,1 48,3
Санкт-Петербург 26 26,3 27,3 38,6 40,1 40,8
Нижний Новгород 14,9 16,3 17,2 24,4 23,7 27,4
Казань 15,3 16,4 16,2 20,9 23,9 22,5
Самара 15,7 15,1 15,5 19,6 19,4 19,7
Уфа 14,8 15,2 15 21,7 20,5 22,5
Краснодар 16,1 17,9 17,9 23,3 26,4 27,4
Волгоград 12,8 13,9 14,5 19,8 23,1 22,2
Воронеж 13,9 15,1 15,5 20,1 22,5 23,2
Екатеринбург 19,4 20,3 21,4 24,2 29,9 27,4
Красноярск 14,9 15,6 15,4 19,8 19,7 20,8
Новосибирск 18,3 16,8 18,7 27,3 26,1 26,8
Омск 12,5 12,5 13,1 16 18,5 17,8
Пермь 14,6 15,8 14,9 19,6 21,9 22,2
Челябинск 12,5 11,2 10,7 17,7 15,7 17,4
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

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