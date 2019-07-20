Динамика средних ставок аренды жилья в крупных городах России

|
|Локация
|Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
|июль 2018
|июнь 2019
|июль 2019
|июль 2018
|июнь 2019
|июль 2019
|Москва
|32,9
|34
|34,7
|44,4
|47,1
|48,3
|Санкт-Петербург
|26
|26,3
|27,3
|38,6
|40,1
|40,8
|Нижний Новгород
|14,9
|16,3
|17,2
|24,4
|23,7
|27,4
|Казань
|15,3
|16,4
|16,2
|20,9
|23,9
|22,5
|Самара
|15,7
|15,1
|15,5
|19,6
|19,4
|19,7
|Уфа
|14,8
|15,2
|15
|21,7
|20,5
|22,5
|Краснодар
|16,1
|17,9
|17,9
|23,3
|26,4
|27,4
|Волгоград
|12,8
|13,9
|14,5
|19,8
|23,1
|22,2
|Воронеж
|13,9
|15,1
|15,5
|20,1
|22,5
|23,2
|Екатеринбург
|19,4
|20,3
|21,4
|24,2
|29,9
|27,4
|Красноярск
|14,9
|15,6
|15,4
|19,8
|19,7
|20,8
|Новосибирск
|18,3
|16,8
|18,7
|27,3
|26,1
|26,8
|Омск
|12,5
|12,5
|13,1
|16
|18,5
|17,8
|Пермь
|14,6
|15,8
|14,9
|19,6
|21,9
|22,2
|Челябинск
|12,5
|11,2
|10,7
|17,7
|15,7
|17,4