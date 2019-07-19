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Chevrolet анонсировал две новые модификации Corvette

Компания Chevrolet анонсировала две новые модификации спорткара Corvette последнего поколения.

В течение нескольких месяцев американский автопроизводитель представит кабриолет с мягким складным верхом, а также гоночное исполнение Chevrolet Corvette C8.R. Спортивная модификация, как ожидается, получит бензиновый турбомотор, новую коробку передач, доработанную подвеску, рулевое управление и тормоза, агрессивный аэродинамический обвес, а также необходимое для участия в соревнованиях оборудование.

Напомним, премьера нового Chevrolet Corvette, ставшего в поколении C8 первым среднемоторным спорткаром в истории модели, состоялась в июле 2019 года.

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