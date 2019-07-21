«Самому молодому автомобилю в этом году исполняется 35 лет» Настя Ройзман — о ралли ретрокаров

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Настя Ройзман рассказывает об одном из главных светских мероприятий лета — «ГУМ-Авторалли», в котором примут участие 120 машин.

Правительственные ЗИЛы, роскошные «Чайки», стильные «Волги» и скромные трудяги — «Москвичи»… В следующие выходные в Москве пройдет одно из главных светских мероприятий лета — ралли ретрокаров.

В заезде по традиции участвуют раритетные модели советских марок 1930-1970 годов. За рулем — известные деятели искусства, спортсмены, бизнесмены и политики. Старт ралли дается ровно в полдень с боем курантов на Спасской башне Кремля. 120 машин отправляются покорять 100-километровый маршрут. Задача участников — выдержать заданный темп и найти правильный путь к скрытым контрольным точкам.

Самому молодому автомобилю в этом году исполняется 35 лет, самому почтенному — фаэтону ГАЗ-А — аж 85. Средний же возраст машин — 62 года! Некоторые экземпляры воссозданы энтузиастами. Другие — это «семейные реликвии», которые бережно хранятся несколькими поколениями.

Традиционно право открывать «ГУМ-Авторалли» дается экипажу-победителю прошлогоднего соревнования. Но на сей раз будет сделано исключение: первыми через стартовую арку проедут гости столицы — английский семейный экипаж Кристофера и Артура Блэков. Этот дуэт совершает трансконтинентальный автопробег из Лондона до Токио. Едут они на спортивном родстере «Остин» выпуска 1937 года.