Два члена банды Басаева получили 15 лет строгого режима

Верховный суд Дагестана признал виновными в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих двух уроженцев Ставропольского края — Арсламби Ачетырова и Тимура Отегенова. Они участвовали в составе бандформирований эмира Хаттаба и Шамиля Басаева в нападении на Ботлихский район Дагестана летом 1999 года. Согласно приговору они проведут 15 лет в колонии строгого режима.

Согласно материалам уголовного дела, которое расследовалось главным управлением Следственного комитета РФ по СКФО, в середине июля 1999 года жители Ставропольского края Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов «добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и эмира Хаттаба». В составе банды с 7 по 24 августа 1999 года они зашли на территорию Ботлихского района Республики Дагестан, где «совершили посягательство на жизнь военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории».

Тогда в ходе нападения на военнослужащих федеральных сил в результате «массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в том числе Ачетыровым и Отегеновым», были убиты 33 человека, 34 человека получили ранения различной степени тяжести.

Обвиняемые были задержаны в ходе оперативной работы сотрудников УФСБ России по Ставропольскому краю. В ходе следствия им были предъявлены обвинения в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ), вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ).

В настоящее время еще трое участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана летом 1999 года проверяются следствием на причастность к преступлениям, устанавливаются их роль и действия в составе банды.

Александра Ларинцева, Пятигорск