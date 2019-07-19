Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств посетит Казань

Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничество в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер 24 июля посетит Казань и встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным и директором школы «СОлНЦе» Павлом Шмаковым, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

Тема встречи пока неизвестна. Господин Шмаков намерен поднять вопрос об изучении татарского языка в школах, отметил руководитель школы «Idel.Реалии». В пресс-службе президента сообщили, что в графике главы региона «нет таких встреч». Представители Госсовета подтвердили факт встречи.

Напомним, Павел Шмаков судится с российским государством из-за введения добровольного изучения татарского языка в школах. Он обращался в Верховный суд России с иском о признании недействующими отдельных положений федеральных государственных образовательных стандартов, поскольку они не предусматривают обязательное изучение государственных языков национальных республик. Господин Шмаков обратился в Европейский суд по правам человека с целью возвращения обязательного изучения госязыков национальных республик в образовательных учреждениях.

Подробнее об обращении Павла Шмакова в ЕСПЧ читайте в материале «Европейский суд выучит татарский».

“Ъ-Казань”