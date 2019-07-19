Бренд мужской одежды Boggi Milano представляет образ космополитичного бизнесмена

Основанный в 1939 году в Милане (что отражено и в названии) бренд мужской одежды Boggi Milano готовится представить осенне-зимнюю рекламную кампанию, в которой будет рассказана история большого города. Запечатлел героев кампании и неизведанные улочки итальянской столицы известный фэшн-фотограф Тони Торимберт.

В центре внимания — образ космополитичного современного бизнесмена, это мужчина Boggi Milano. Он живет в мегаполисе, разбирается в модных тенденциях и любит итальянский стиль. Осенне-зимняя коллекция характеризуется многослойностью, использованием премиальных тканей, а также высокотехнологичными решениями. В результате получаются комфортные и функциональные вещи.

Полностью рекламную кампанию можно будет увидеть начиная с сентября в Италии, Франции, России, странах DACH, Азии — а также на цифровых каналах бренда.

Бренд представлен более чем в 160 магазинах в 33 странах. В июне этого года бутик Boggi Milano открыл свои двери в санкт-петербургской «Галерее» и московском «Афимолле», а в июле — в ТЦ «Атриум». Таким образом, в России бренд представлен пятью монобрендовыми бутиками.