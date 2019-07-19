Ростовский облсуд отказался изменить срок ареста экс-жене Цеповяза

Ростовский областной суд оставил в силе постановление Железнодорожного районного суда о заключении под стражу Наталии Стришней. Об этом сообщает пресс-служба облсуда. Как сказано в сообщении, поводом к рассмотрению явились апелляционные жалобы защитников госпожи Стришней.

Как сообщалось ранее, владелицу и гендиректора ООО ОПХ «Слава Кубани» Наталью Стришнюю и ее брата Ивана Стришнего арестовали на один месяц и 26 дней, до 24 августа. По версии следствия, в марте 2010 года Наталья и Иван Стришние вместе с предпринимателем Федором Стрельцовым принудили владельца местной агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 млн руб. До 2018 года обвиняемая носила фамилию Цеповяз и была супругой активного члена «цапковской» преступной группировки Вячеслава Цеповяза.

Кристина Федичкина