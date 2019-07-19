Сумма удовлетворения требований вкладчиков банка «Новопокровский» увеличена на 0,33%

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее конкурсным управляющим краснодарского банка «Новопокровский», сообщило о продлении срока конкурсного производство банкрота до 16 декабря 2019 года. В связи с этим процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в реестр, увеличен на 0,33 (с 38,48% до 38,81%) от суммы установленных требований. Сообщение об этом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 4 декабря 2017 года ЦБ отозвал у «Новопокровского» лицензию. По мнению регулятора, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом. В июне 2019 года стало известно, что АСВ не смогло реализовать на торгах имущество банка с начальной стоимостью 500 млн руб.

Дмитрий Михеенко