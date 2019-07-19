В Ростове блогеру Гаспару Авакяну сократили срок пребывания под стражей на один день

Ростовский областной суд изменил постановление суда первой инстанции о продлении меры пресечения Гаспару Авакяну, обвиняемому в вымогательстве. Об этом „Ъ-Юг“ рассказали в пресс-службе суда. Срок содержания под стражей блогеру сократили на один день, до 16 августа.

На прошлой неделе Ленинский районный суд продлил арест господина Авакяна до 17 августа.

Гаспар Авакян, прозванный Автобэтменом,— известный в Ростовской области блогер, который рассказывает подписчикам о нарушении полицейскими правил дорожного движения. Чаще всего он фиксирует их с помощью видеокамеры, а затем публикует видео на своем канале в YouTube и сообщает о них в правоохранительные органы. На канале блогера в YouTube насчитывается около 18 млн просмотров и более 92 тыс. подписчиков. Угловное дело в отношении Гаспара Авакяна было возбуждено 27 мая этого года. Следствие полагает, что в 2018–2019 годах он вымогал деньги у директора автошколы и двух полицейских, угрожая им публикацией компромата на своем канале в YouTube. Заявителем выступил оперуполномоченный УБЭП Аксайского районного отдела УМВД Дмитрий Березин.

Подробнее о деле Гаспара Авакяна читайте в материале „Ъ-Юг“ «Автобэтмен ощутил давление»

Дарья Голякова