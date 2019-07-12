Автобэтмен ощутил давление

Подозреваемому в вымогательстве ростовскому блогеру Гаспару Авакяну продлен арест до 17 августа. Во время судебного заседания подследственный передал своему адвокату заявление на имя председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с жалобой на давление и угрозы со стороны руководства СИЗО. Адвокат выслал заявление почтой адресату и опубликовал текст документа на странице Гаспара Авакяна в социальной сети ВКонтакте. В ГУФСИН РФ по Ростовской области сообщили, что заместитель начальника СИЗО Максим Гурьянов подал на блогера заявление в полицию о клевете.



Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста блогера Гаспара Авакяна до 17 августа, рассказали „Ъ-Юг“ в пресс-службе суда. Адвокат господина Авакяна Денис Надеин сообщил “Ъ-Юг”, что во время судебного заседания блогер передал ему заявление, адресованное председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой принять срочные меры по факту угроз от руководства СИЗО №1. В своем заявлении господин Авакян утверждает, что в следственном изоляторе на него оказывают моральное давление, угрожая изнасилованием и переводом в карцер. «Все свои слова я готов подтвердить на полиграфе», — написал Гаспар Авакян в заявлении.

По словам Дениса Надеина, конвой препятствовал его подзащитному в передаче заявления, хотя передавать документы через адвоката не запрещено законом, «Гаспару все разрешают делать только через руководство СИЗО. Он писал жалобу, что из СИЗО не уходят письма, которые он пишет жене, адвокату, общественникам. И ему не разрешают отдать эту жалобу адвокату, чтобы он конвертовал ее и отправил по адресу. Говорят, что ее необходимо отправить через СИЗО. Но ведь это жалоба как раз о том, что из СИЗО никакая корреспонденция не уходит!», — сказал “Ъ-Юг” господин Надеин. Заявление своего подзащитного адвокат выслал почтой председателю следственного комитета РФ и разместил на странице Гаспара Авакяна в социальной сети ВКонтакте.

Как утверждает адвокат, Гаспар Авакян уже больше 40 дней продолжает голодовку в знак несогласия с ведением его уголовного дела. Он полностью отказался от пищи и пьет только воду. За это время блогер потерял в весе 15 кг.

В ГУФСИН России по Ростовской области “Ъ-Юг” сообщили, что по факту размещенного от имени Гаспара Авакяна в интернете заявления заместитель начальника СИЗО№1 Максим Гурьянов подал заявление в полицию о проверке достоверности описанных в заявлении сведений и клевете.

Кроме того, В ГУФСИН России по Ростовской области сообщили, что блогер с начала голодовки находится под постоянным наблюдением медперсонала. Сейчас, по информации ведомства, здоровье обвиняемого удовлетворительное и в госпитализации он не нуждается.

Гаспар Авакян, прозванный Автобэтменом,— известный в Ростовской области блогер, который рассказывает подписчикам о нарушении полицейскими правил дорожного движения. Чаще всего он фиксирует их с помощью видеокамеры, а затем публикует видео на своем канале в YouTube и сообщает о них в правоохранительные органы. На канале блогера в YouTube насчитывается около 18 млн просмотров и более 92 тыс. подписчиков. Угловное дело в отношении Гаспара Авакяна было возбуждено 27 мая этого года. Следствие полагает, что в 2018–2019 годах он вымогал деньги у директора автошколы и двух полицейских, угрожая им публикацией компромата на своем канале в YouTube. Заявителем выступил оперуполномоченный УБЭП Аксайского районного отдела УМВД Дмитрий Березин.

Господин Надеин полностью отрицает вину своего подзащитного.

Дарья Голякова