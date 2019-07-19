Чайхану на Литейном проспекте закрыли на два месяца из-за нарушений

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ИП Л.Н. Морозова по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что хозяйка расположенного на Литейном проспекте заведения «Чайхана у Сулеймана» допустила сразу несколько нарушений. В частности, помещение, где обслуживают посетителей, не предусмотрено для этого по закону, зафиксированы нарушения технологических процессов при приготовлении блюд, не соблюдаются условия хранения продуктов и т.д. Вину ИП также подтверждает коллективное обращение жителей дома, в котором расположено кафе.

Правонарушитель на судебное заседание не явился. Суд назначил Морозовой наказание в виде административной приостановки деятельности предприятия на 60 суток.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что решением суда сроком на три месяца также закрыто кафе «Евро Кебаб» на проспекте Непокоренных, где более 50 посетителей заразились сальмонеллезом.