В отношении капитана врезавшегося в причал «Метеора» возбуждено административное дело

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности плавания по внутренним водным путям в отношении ООО «Нева Тревел Компани» по факту столкновения теплохода «Метеор-186» с причалом на Дворцовой набережной.

Было установлено, что капитан пассажирского судна нарушил правила плавания по внутренним водным путям РФ правила ведения судовой роли на судах внутреннего водного транспорта, сообщили в надзорном ведомстве.

В отношении виновного лица возбуждено дело об административном нарушении, генеральному директору ООО «Нева Тревел Компани» внесено представление.

Напомним, в понедельник, 15 июля, туристический «Метеор» врезался в Дворцовую набережную напротив входа в Эрмитаж у причала №186. Судно получило небольшие повреждения в носовой части, после столкновения оно продолжило маршрут. Пострадавших в результате происшествия не было.