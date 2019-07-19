В Москве построят современный храм со стеклянной стеной

На Верейской улице в Москве построят храм Священномученика Игнатия Богоносца. Здание планируется современным и «будет отличаться лаконичностью и минимализмом». Соответствующий проект храма одобрили Москомархитектура и Московская патриархия.

Храм был спроектирован архитекторами Саидом Джабраиловым из бюро «Архитекторы А.Р.Е.А.Л.» и Валерием Лизуновым с Анжелой Моисеевой из бюро Archpoint. Прообразом храма послужила церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде XIV века. В основе проекта лежит классическая крестово-купольная система. Крест на куполе планируют сделать из триплекса с возможностью подсветки. Единовременно в здании смогут находиться 500 молящихся.

«Архитекторы сумели сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, добавив новаторские детали. Одной из особенностей стала стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Благодаря этому прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь»,— приводятся в сообщении комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.