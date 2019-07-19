«Агрокомплекс “Кущевский”» признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом «Агрокомплекс Кущевский» Федора Стрельцова и открыл в отношении предприятия конкурсное производство. Информация об этом есть в федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, самого господина Стрельцова тоже требуют признать банкротом. С соответствующим заявлением жительница Кущевского района Елена Гарькуша обратилась в арбитражный суд Краснодарского края. Госпожа Гарькуша намерена взыскать с владельца агрокомплекса 39,7 млн руб. В 2015 году истец заняла господину Стрельцову 33 млн руб., которые тот не вернул.

Отметим, что Федор Стрельцов сейчас находится в международном розыске. Его обвиняют в ряде тяжких экономических преступлений, которые в том числе связаны с незаконной попыткой получить под контроль 5,2 тыс. га сельхозземель, ранее принадлежавших преступному клану Цапков. Ущерб от его действий следователи оценили в 210 млн руб.

Дарья Голякова