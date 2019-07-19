Дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе отменен из-за травмы боксера

Бой между Муратом Гассиевым и американцем Джоуи Давейко не состоится из-за полученной российским боксером травмы. Дебютный поединок россиянина в супертяжелом весе должен был состояться 27 июля в Арлингтоне (Техас, США).
«Мурат травмировал плечо и спину. Поединок с Давейко отменен. Гассиев в ближайшее время вылетает в Германию на обследование»,— сказали ТАСС в команде Гассиева.
В апреле Мурат Гассиев подписал контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing и стриминговым сервисом DAZN, который предусматривает переход спортсмена в супертяжелый вес. Ранее Гассиев в первом тяжелом весе дошел до финала World Boxing Super Series (WBSS), где уступил по очкам знаменитому украинцу Александру Усику.
Подробнее — в материале “Ъ” «Мурат Гассиев добавил в весе».
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