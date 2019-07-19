Заявки на гранты главы Башкирии в области развития гражданского общества подали около 230 претендентов

В министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии поступило около 230 заявок на гранты главы региона в области развития гражданского общества. Победители будут определены 16 августа, а объявлены до 1 сентября, сообщили "Ъ-Уфа" в оргкомитете конкурса. Итоговое количество грантов и их сумма по-прежнему не уточняются. Известна лишь общая сумма грантов — 50 млн руб. Победители должны быть определены в трех номинациях: «Активная республика», «Добрососедская республика» и «Дружная республика». В министерстве отметили, что размер каждого гранта будет определен индивидуально в зависимости от баллов, которые будут присуждены проекту претендента.
По условиям конкурса, в нем могут участвовать только некоммерческие небюджетные организации.
Правительство Башкирии отстояло право выдавать гранты в области культуры и искусства исключительно государственным организациям. В двух инстанциях суда кабмин выиграл дело у республиканского УФАС, которое в 2018 году признало в таком порядке распределения господдержки нарушение закона о защите конкуренции. Суды двух инстанций решили, что решение УФАС было слабо мотивировано, гранты не являются рынком, на который распространяется защита конкуренции, а кабмин вправе определять условия предоставления бюджетных средств и категории их получателей.