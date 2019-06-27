В Башкирии на гранты на развитие гражданского общества выделено 50 млн рублей

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии объявило конкурс среди НКО на распределение республиканских грантов на развитие гражданского общества, общий объем которых составляет 50 млн руб. Конкурс проводится в соответствии с программой господдержки социально ориентированных НКО. Гранты выделены в качестве субсидий на развитие гражданского общества.

Заявки от участников принимаются с 1 по 12 июля.

Победители будут определены в трех номинациях. Первая — «Активная республика» предполагает финансирование проектов, направленных на развитие гражданского общества и гражданских инициатив, благотворительности, волонтерства, формирование доступной среды для инвалидов, поддержку экологических проектов, здорового образа жизни. Вторая — «Добрососедская республика» поощряет проекты в области благоустройства дворов, зон отдыха, организацию детской летней занятости и отдыха, просвещения в сфере формирования комфортной среды проживания, культурно-досуговых мероприятий. Третья номинация — «Дружная республика» — призвана поддержать проекты, направленные на сохранение традиций гостеприимства и уважения к традициям разных народов и конфессий, отмечается в сообщении о конкурсе на портале «Открытая республика».

Согласно постановлению кабмина от 24 июня, на гранты могут претендовать НКО, реализующие общественно значимые проекты. Они не должны быть государственными и муниципальными учреждениями, потребительскими кооперативами, садоводческими, садовыми или дачными товариществами, госкомпаниями или политическими партиями и иметь в составе участников иностранных граждан и юридических лиц.

Ирина Самойлова, Майя Иванова