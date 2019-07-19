Апелляция ужесточила наказание бывшему начальнику угрозыска воронежского райотдела полиции

Воронежский областной суд изменил наказание бывшему начальнику отделения уголовного розыска отдела МВД России по Панинскому району 31-летнему Андрею Козлову. Ранее Панинский райсуд приговорил его к трем годам лишения свободы условно за превышение полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и незаконное проникновение в жилище (ч. 3 ст. 139 УК РФ). Суд установил, что в феврале 2018 года Козлов проник в дом 25-летнего жителя района и избил его для получения показаний по материалам проводимой проверки. Местный житель получил перелом ребра. После этого история попала в поле зрения УФСБ, с участием чекистов было возбуждено дело против экс-полицейского. Подсудимый свою вину отрицал и обратился в апелляцию, приговор обжаловала и прокуратура района. Областной суд изменил приговор бывшему полицейскому на три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

О приговоре бывшей орловской участковой — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин