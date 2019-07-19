Минприроды Удмуртии прокомментировало решение суда по предоставленному под рыбный промысел участку

В министерстве природных ресурсов Удмуртии прокомментировали ранее опубликованную прокуратурой республики информацию по суду о законности предоставления рыбопромыслового участка на акватории Нижнекамского водохранилищ ООО «Рыбный край». Как сообщили в пресс-службе ведомства, согласно решению арбитражного суда республики, действующий договор о предоставлении этого рыбопромыслового участка, заключенного по результатам проведенного конкурса, оставлен в силе.

По итогам судебных разбирательств, в действиях минприроды судом установлена техническая ошибка: отдельные точки координат описания границ выставляемого на конкурс участка и его площадь были отражены ошибочно. Таким образом, этот договор признан недействительным только в части установленной площади рыбопромысловго участка. Кроме того, ошибочно переданная территория участка в основной части является территорией суши, где вылов соответственно, не мог осуществлятся и речи о причинении ущерба водным биоресурсам идти не может, говорится в заявлении ведомства.

Напомним, накануне прокуратура сообщила, что минприроды Удмуртии предоставило для промышленного рыболовства ООО «Рыбный край» участок акватории Нижнекамского водохранилища, превышающий границы и площадь официально утвержденного рыбопромыслового участка более чем на 220 га.