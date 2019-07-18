Минприроды Удмуртии предоставило под рыбный промысел лишние 220 гектар акватории Нижнекамского водохранилища

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии предоставило для промышленного рыболовства ООО «Рыбный край» участок акватории Нижнекамского водохранилища, превышающий границы и площадь официально утвержденного рыбопромыслового участка более чем на 220 Га. Такие расхождения были выявлены по результатам проверки, проведенной Удмуртской природоохранной межрайонной прокуратурой. Вместе с тем, в пользование может быть предоставлен только официально утвержденный рыбопромысловый участок, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выявленные нарушения послужили основанием для направления прокуратурой республики в региональный Арбитражный суд искового заявления с требованием признать в данной части незаконным конкурс на право заключения договора о предоставлении этого рыбопромыслового участка ООО «Рыбный край» и соответствующий договор на право пользования водными биологическими ресурсами. Исковые требования прокурора рассмотрены и удовлетворены.

Ранее природоохранным прокурором руководителю ООО «Рыбный край» объявлено предостережение о недопустимости осуществления промышленного рыболовства за границами официально утвержденного рыбопромыслового участка. Таким образом, удалось избежать незаконной добычи водных биоресурсов и причинения вреда окружающей среде.