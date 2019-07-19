Ford сделает пикап на базе внедорожника Bronco

Компания Ford расширит модельную линейку за счет пикапа на базе внедорожника Bronco, сообщает Automotive News.

По данным издания, ссылающегося на AutoForecast Solutions, новинка выйдет через четыре года после начала старт продаж базовой модели. Премьера Ford Bronco запланирована на 2020 год, поэтому пикап будет представлен не ранее 2024 года.

Новинка станет пятым пикапом в гамме американской марки наряду с моделями F-150, Super Duty, Ranger и еще непредставленным пикапом на базе легковой модели. Ожидается, что пикап на базе Ford Bronco станет конкурентом для нового Jeep Gladiator, премьера которого состоялась в ноябре 2018 года.