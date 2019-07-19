В Геленджике задержали члена банды «черных банкиров»

Сотрудники ГУ МВД по Московской области задержали в Геленджике и эпатировали в Подмосковье одного из шести организаторов предполагаемой банды «черных банкиров», специализирующейся на обналичивании денежных средств. Остальные пятеро организаторов сообщества также задержаны на территории Московской области.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемые якобы использовали расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Различные юридические и физические лица перечисляли на ранее открытые банковские счета деньги, после чего получали от злоумышленников наличные средства. За это «черные банкиры» забирали комиссию в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств, по данным подмосковной полиции, составлял более 100 млн руб.

По данному факту Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В результате операции по пресечению деятельности предполагаемой банды на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно были проведены 23 обыска. «В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В операции участвовали более 100 сотрудников УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД по Московской области, а также бойцов Росгвардии.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в июне в Прикубанский районный суд Краснодара было направлено уголовное дело в отношении 16 членов предполагаемого преступного сообщества, оказывавшего местным бизнесменам услуги по обналичиванию денег. Как считает следствие, фигуранты уголовного дела создали более 80 фирм-однодневок, через которые якобы было «отмыто» более 3,9 млрд руб.

Василий Хитрых