«Продолжим инвестировать в мясо и молоко»

Благодаря высокой урожайности и активным инвестициям в развитие материально-технической базы выручка растениеводческого направления бизнеса СЗАО «СКВО» на протяжении двух лет удерживается на рекордно высоком уровне. При этом в Зерноградском районе, где базируется предприятие, отсутствуют свободные земли, за счет которых компания могла бы расширить свой земельный банк. Поэтому потенциал предприятия Анна Касьяненко связывает с животноводством. В ближайшие три года она планирует инвестировать в это направление от 300 до 500 млн руб.
—С какими финансовыми показателями СЗАО «СКВО» завершило прошлый год?
— В 2018 году мы получили выручку в размере 1,15 млрд руб. и чистую прибыль более 61 млн руб. Мы наблюдаем положительную динамику в животноводческом направлении бизнеса — наращиваем производство и отгрузки молока и мясной продукции.
В целом прошлогодние финансовые результаты предприятия соответствуют итогам 2017 года, на который пришелся рекордный рост выручки нашего хозяйства — почти на 50%, до 1,2 млрд руб. Этот рывок стал возможен благодаря реализации рекордного урожая пшеницы и других зерновых и масличных культур, который мы получили в 2017 году. Кроме того, увеличились объемы производства и отгрузки нашего свиноводческого комплекса.
Конечно, не стоит забывать о сильном влиянии сезонного фактора. Из-за него часть произведенной продукции может продаваться не в год получения урожая, а позже, в период, когда на рынке сформируются более благоприятные цены. Поэтому проводить анализ выручки аграрного сельхозпредприятия необходимо в разрезе конкретных культур и с учетом того, в какой год был получен реализуемый урожай.
— Какие факторы поддерживают развитие бизнеса СЗАО «СКВО», какие ему препятствуют?
— Развитию агробизнеса способствует поддержка государства, политика которого направлена на содействие аграриям. Мы активно пользуемся субсидированием растениеводческой и животноводческой отраслей.
А вот препятствий гораздо больше. Основным фактором, который сдерживает рост производства молочной и мясной продукции, является ее низкая цена на рынке. Поставки в нашу страну дешевого молочного и мясного сырья сомнительного качества, но по низкой цене, вынуждают сельхозтоваропроизводителей снижать собственные отпускные цены. Конечно, мы ищем и находим пути снижения своих затрат. Тем не менее зачастую эта ситуация приводит к тому, что отечественные производители вынуждены работать практически себе в убыток.
Также среди заметных факторов, оказывающих негативное влияние на наш бизнес, рост цен на расходные и горюче-смазочные материалы, а также на удобрения, средства защиты растений и корма для животных.
— В своих интервью для различных СМИ вы упоминали о том, что за период с 2015 по 2018 год вложения компании в материально-техническую базу составили более 1,5 млрд руб. А в «Инстаграме» вы писали, что общий объем инвестиций в развитие предприятия за тот же период достиг 2,4 млрд руб. Каковы были дополнительные направления капитальных вложений компании?
— Упомянутые вами 2,4 млрд руб. — это общая сумма вложений в развитие нашего хозяйства за 2015–2018 годы. В нее, помимо капитальных вложений, включены наши расходы на ремонты зданий, сооружений, оборудования, затраты на приобретение элитных семян и материалов для растениеводства, а также импортных ветеринарных препаратов и семенного материала для животноводческого комплекса. Также в эту сумму входят и другие статьи затрат, осуществленных нами в последние годы, которые еще на протяжении долгого времени будут приносить компании положительный эффект.
— Каков объем инвестпрограммы предприятия на нынешний и следующий годы? Какие основные цели вы ставите?
— В настоящий момент наши инвестиционные планы направлены на развитие животноводческого направления. В частности, мы планируется довести численность поголовья дойного стада молочной товарной фермы до проектных объемов 2 тыс. голов. Это позволит нам увеличить объем производства молока до 15 тыс. т в год.
Также в настоящее время мы рассматриваем вопрос о расширении производственных мощностей свинокомплекса, который сейчас работает в режиме максимальной загрузки.
Что касается финансовой стороны нашей инвестиционной программы, то конкретных сумм я озвучить пока не могу, так как сейчас мы находимся в стадии ее разработки. По предварительным оценкам, объем вложений СЗАО «СКВО» в развитие производства в течение ближайших трех лет составит от 300 млн руб. до 500 млн руб.
— Используете ли вы банковские кредиты?
— Кредитная нагрузка СЗАО «СКВО» незначительна. В финансовом плане наше хозяйство практически полностью автономно. Кредиты мы берем на короткий срок и только для пополнения оборотных средств в период после весеннего сева и до завершения сбора урожая. Свои инвестиционные проекты мы финансируем исключительно за счет прибыли предприятия. В настоящий момент мы не рассматриваем возможность привлечения внешнего финансирования на эти цели.
— Ранее вы говорили, что из-за дефицита кадров в сельской местности стремитесь закупать как можно более высокопроизводительную сельскохозяйственную технику. Как изменилась производительность труда на предприятии за то время, которое вы им руководите? Предпринимали ли вы для ее повышения что-либо помимо обновления парка сельхозмашин?
— Производительность труда в нашем хозяйстве несомненно выросла. С появлением новой техники наши специалисты могут выполнять все необходимые технологические операции — боронование, сев, опрыскивание, уборку — в более сжатые, чем прежде, сроки. Это позволяет провести все агротехнические мероприятия даже при частом возникновении неблагоприятных погодных условий. Показателем эффективности новой техники можно считать тот факт, что в 2018 году уборка озимой пшеницы заняла всего десять дней вместо обычных двух-трех недель.
— Какие специальности, необходимые вашему предприятию, в настоящее время являются наиболее дефицитными и почему?
— Наиболее востребованы у нас сейчас работники животноводческого направления, в частности ветеринарные врачи и санитары. Причина этого в том, что, как все мы прекрасно знаем, в 90-х годах прошлого века животноводство в России — как молочное, так и мясное — пришло в упадок, а вместе с ним закрылись и программы обучения специалистов для этой сферы. К сожалению, квалифицированных кадров в нашем регионе очень мало, поэтому мы с радостью приглашаем сотрудников, готовых влиться в нашу команду, из всех регионов страны.
Я считаю, что для системного решения кадрового вопроса в АПК недостаточно будет мер в области профессионального образования: возобновления подготовки специалистов для животноводства в аграрных вузах или даже создания специализированных учебных заведений. Прежде всего, нужно развивать село, чтобы люди, особенно молодежь, не стремились уехать в город, а находили все возможности для достойной жизни и развития в родных краях.
— Как менялся в последние годы средний возраст сотрудников вашего предприятия?
— За последние пять лет средний возраст наших работников снизился, и сейчас он продолжает снижаться, поскольку мы активно привлекаем в свои ряды молодежь. С этой целью мы тесно сотрудничаем с учебными заведениями сельскохозяйственной направленности. Наше предприятие обеспечивает студентам возможность пройти производственную практику с предоставлением места для временного проживания и оплатой труда. Словом, мы делаем все, чтобы представители молодого поколения шли работать в наш коллектив.
— Какова динамика заработной платы в СЗАО «СКВО»?
— Среднемесячная зарплата сотрудника у нас сейчас составляет 36,3 тыс. руб. Для сравнения, в 2015 году она составляла 24,1 тыс. руб., то есть за пять лет рост составил более 50%. На нашем предприятии активно применяется система мотивации персонала, основанная на достижении определенных трудовых показателей. Также мы выплачиваем своим работникам различные надбавки, доплаты и компенсационные выплаты. Для коллектива организовано бесплатное питание, а приглашенным специалистам предоставляется служебное жилье.
— Вы упоминали, что, как и ваш отец Владимир Касьяненко, стремитесь использовать в своем бизнесе современные технологии. Приведите примеры такого рода проектов.
— В 2018 году мы закончили установку и запустили в эксплуатацию систему мониторинга движения и состояния сельскохозяйственной техники, а также расхода ГСМ на основе ГЛОНАСС. Благодаря этому мы можем в режиме реального времени наблюдать за перемещениями своей техники и при необходимости оперативно корректировать ее работу во время выполнения технологических операций.
Среди других примеров использования современных агротехнологий стоит отметить автоматические системы доения, управления стадом и кормораздачи шведской компании DeLaval, которые используются на нашей молочной ферме. Кроме того, у нас автоматизирован процесс приготовления комбинированных сухих кормов для КРС и свиней. Это позволяет нам грамотно подходить к формированию сбалансированных рационов, которые содержат все необходимые питательные вещества и витамины, для каждой группы животных.
— Ростовская область традиционно входит в число регионов с наиболее высокой заболеваемостью свиней АЧС. Какие меры вы принимаете для защиты от этой угрозы?
— К счастью, эта беда обошла нас стороной. Чтобы не допустить вспышки заболевания, мы обеспечили строжайший пропускной контроль при въезде на территорию свиноводческой фермы СЗАО «СКВО». Сотрудники, работающие на ферме, приглашенные специалисты и проверяющие могут попасть на территорию только после прохождения необходимых санитарных процедур. Более того, к работе на свиноводческой и молочно-товарной фермах не допускаются лица, имеющие в собственном домашнем хозяйстве таких же сельскохозяйственных животных. Это необходимо, чтобы избежать случайного попадания на фермы возбудителей заболеваний извне.
— Как складываются взаимоотношения СЗАО «СКВО» со страховыми компаниями? Бытует мнение, что страховщики относятся к работе с предприятиями АПК без особого энтузиазма.
— Это не совсем так. Страховые компании предлагают довольно широкий спектр услуг по страхованию урожая и сельскохозяйственных животных. Однако они ориентированы на страхование больших объемов и, соответственно, рассматривают только страховые случаи, которые повлекли значительные потери.
Кроме того, страховщики крайне неохотно осуществляют выплаты и всячески стараются их снизить. Решение данной проблемы я вижу в четком определении всех критериев страховки, причем на законодательном уровне. И страховщику, и страхователю должно быть досконально понятно, что и на каких условиях застраховано и кто за что отвечает в рамках договора страхования.
— У вас есть планы выпуска продукции более высоких пределов — открытия собственной переработки или даже производства продуктов питания на базе СЗАО «СКВО»?
— Мы постоянно проводим мониторинг возможностей для дальнейшего развития и открытия новых направлений деятельности. Наша команда нацелена только на развитие, и, возможно, в будущем мы действительно создадим собственное производство продуктов питания для конечного потребителя. Пока же продолжим расширять действующее производство.
Анна Владимировна Касьяненко
Родилась в 1991 году в Ростове. В 15 лет, после окончания школы экстерном с серебряной медалью, поступила на экономический факультет ЮФУ по специальности «мировая экономика». Во время обучения работала по будущей специальности в компании «Бизон» (дилер сельскохозяйственной техники, работающий в Ростовской и Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Окончила университет с красным дипломом и поступила в аспирантуру. В 2015 году собранием акционеров СЗАО «СКВО» была избрана гендиректором компании. Замужем, воспитывает сына.
О компании
СЗАО «СКВО»
Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «СКВО» создано в 1992 году на базе колхоза «Военсовет СКВО». На тот момент хозяйство возглавлял отец Анны Касьяненко Владимир Касьяненко. После приватизации предприятия он был избран его генеральным директором. Под руководством Владимира Касьяненко сформировалась материально-техническая база СЗАО «СКВО»: современные элеваторы, молочная ферма, свиноводческая ферма и т. д.
Основной вид деятельности предприятия — растениеводство. Посевные площади СЗАО «СКВО» составляют около 16,5 тыс. га. Хозяйство выращивает пшеницу, кукурузу, подсолнечник, горох, лен и ячмень.