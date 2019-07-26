«Продолжим инвестировать в мясо и молоко» Основные перспективы развития бизнеса СЗАО «СКВО» его генеральный директор Анна Касьяненко связывает с развитием свинофермы и увеличением поголовья дойных коров

Благодаря высокой урожайности и активным инвестициям в развитие материально-технической базы выручка растениеводческого направления бизнеса СЗАО «СКВО» на протяжении двух лет удерживается на рекордно высоком уровне. При этом в Зерноградском районе, где базируется предприятие, отсутствуют свободные земли, за счет которых компания могла бы расширить свой земельный банк. Поэтому потенциал предприятия Анна Касьяненко связывает с животноводством. В ближайшие три года она планирует инвестировать в это направление от 300 до 500 млн руб.



—С какими финансовыми показателями СЗАО «СКВО» завершило прошлый год?

— В 2018 году мы получили выручку в размере 1,15 млрд руб. и чистую прибыль более 61 млн руб. Мы наблюдаем положительную динамику в животноводческом направлении бизнеса — наращиваем производство и отгрузки молока и мясной продукции.

В целом прошлогодние финансовые результаты предприятия соответствуют итогам 2017 года, на который пришелся рекордный рост выручки нашего хозяйства — почти на 50%, до 1,2 млрд руб. Этот рывок стал возможен благодаря реализации рекордного урожая пшеницы и других зерновых и масличных культур, который мы получили в 2017 году. Кроме того, увеличились объемы производства и отгрузки нашего свиноводческого комплекса.

Конечно, не стоит забывать о сильном влиянии сезонного фактора. Из-за него часть произведенной продукции может продаваться не в год получения урожая, а позже, в период, когда на рынке сформируются более благоприятные цены. Поэтому проводить анализ выручки аграрного сельхозпредприятия необходимо в разрезе конкретных культур и с учетом того, в какой год был получен реализуемый урожай.

— Какие факторы поддерживают развитие бизнеса СЗАО «СКВО», какие ему препятствуют?

— Развитию агробизнеса способствует поддержка государства, политика которого направлена на содействие аграриям. Мы активно пользуемся субсидированием растениеводческой и животноводческой отраслей.

А вот препятствий гораздо больше. Основным фактором, который сдерживает рост производства молочной и мясной продукции, является ее низкая цена на рынке. Поставки в нашу страну дешевого молочного и мясного сырья сомнительного качества, но по низкой цене, вынуждают сельхозтоваропроизводителей снижать собственные отпускные цены. Конечно, мы ищем и находим пути снижения своих затрат. Тем не менее зачастую эта ситуация приводит к тому, что отечественные производители вынуждены работать практически себе в убыток.

Также среди заметных факторов, оказывающих негативное влияние на наш бизнес, рост цен на расходные и горюче-смазочные материалы, а также на удобрения, средства защиты растений и корма для животных.

— В своих интервью для различных СМИ вы упоминали о том, что за период с 2015 по 2018 год вложения компании в материально-техническую базу составили более 1,5 млрд руб. А в «Инстаграме» вы писали, что общий объем инвестиций в развитие предприятия за тот же период достиг 2,4 млрд руб. Каковы были дополнительные направления капитальных вложений компании?

— Упомянутые вами 2,4 млрд руб. — это общая сумма вложений в развитие нашего хозяйства за 2015–2018 годы. В нее, помимо капитальных вложений, включены наши расходы на ремонты зданий, сооружений, оборудования, затраты на приобретение элитных семян и материалов для растениеводства, а также импортных ветеринарных препаратов и семенного материала для животноводческого комплекса. Также в эту сумму входят и другие статьи затрат, осуществленных нами в последние годы, которые еще на протяжении долгого времени будут приносить компании положительный эффект.

— Каков объем инвестпрограммы предприятия на нынешний и следующий годы? Какие основные цели вы ставите?

— В настоящий момент наши инвестиционные планы направлены на развитие животноводческого направления. В частности, мы планируется довести численность поголовья дойного стада молочной товарной фермы до проектных объемов 2 тыс. голов. Это позволит нам увеличить объем производства молока до 15 тыс. т в год.

Также в настоящее время мы рассматриваем вопрос о расширении производственных мощностей свинокомплекса, который сейчас работает в режиме максимальной загрузки.

Что касается финансовой стороны нашей инвестиционной программы, то конкретных сумм я озвучить пока не могу, так как сейчас мы находимся в стадии ее разработки. По предварительным оценкам, объем вложений СЗАО «СКВО» в развитие производства в течение ближайших трех лет составит от 300 млн руб. до 500 млн руб.

— Используете ли вы банковские кредиты?

— Кредитная нагрузка СЗАО «СКВО» незначительна. В финансовом плане наше хозяйство практически полностью автономно. Кредиты мы берем на короткий срок и только для пополнения оборотных средств в период после весеннего сева и до завершения сбора урожая. Свои инвестиционные проекты мы финансируем исключительно за счет прибыли предприятия. В настоящий момент мы не рассматриваем возможность привлечения внешнего финансирования на эти цели.

— Ранее вы говорили, что из-за дефицита кадров в сельской местности стремитесь закупать как можно более высокопроизводительную сельскохозяйственную технику. Как изменилась производительность труда на предприятии за то время, которое вы им руководите? Предпринимали ли вы для ее повышения что-либо помимо обновления парка сельхозмашин?

— Производительность труда в нашем хозяйстве несомненно выросла. С появлением новой техники наши специалисты могут выполнять все необходимые технологические операции — боронование, сев, опрыскивание, уборку — в более сжатые, чем прежде, сроки. Это позволяет провести все агротехнические мероприятия даже при частом возникновении неблагоприятных погодных условий. Показателем эффективности новой техники можно считать тот факт, что в 2018 году уборка озимой пшеницы заняла всего десять дней вместо обычных двух-трех недель.

— Какие специальности, необходимые вашему предприятию, в настоящее время являются наиболее дефицитными и почему?

— Наиболее востребованы у нас сейчас работники животноводческого направления, в частности ветеринарные врачи и санитары. Причина этого в том, что, как все мы прекрасно знаем, в 90-х годах прошлого века животноводство в России — как молочное, так и мясное — пришло в упадок, а вместе с ним закрылись и программы обучения специалистов для этой сферы. К сожалению, квалифицированных кадров в нашем регионе очень мало, поэтому мы с радостью приглашаем сотрудников, готовых влиться в нашу команду, из всех регионов страны.

Я считаю, что для системного решения кадрового вопроса в АПК недостаточно будет мер в области профессионального образования: возобновления подготовки специалистов для животноводства в аграрных вузах или даже создания специализированных учебных заведений. Прежде всего, нужно развивать село, чтобы люди, особенно молодежь, не стремились уехать в город, а находили все возможности для достойной жизни и развития в родных краях.

— Как менялся в последние годы средний возраст сотрудников вашего предприятия?

— За последние пять лет средний возраст наших работников снизился, и сейчас он продолжает снижаться, поскольку мы активно привлекаем в свои ряды молодежь. С этой целью мы тесно сотрудничаем с учебными заведениями сельскохозяйственной направленности. Наше предприятие обеспечивает студентам возможность пройти производственную практику с предоставлением места для временного проживания и оплатой труда. Словом, мы делаем все, чтобы представители молодого поколения шли работать в наш коллектив.

— Какова динамика заработной платы в СЗАО «СКВО»?

— Среднемесячная зарплата сотрудника у нас сейчас составляет 36,3 тыс. руб. Для сравнения, в 2015 году она составляла 24,1 тыс. руб., то есть за пять лет рост составил более 50%. На нашем предприятии активно применяется система мотивации персонала, основанная на достижении определенных трудовых показателей. Также мы выплачиваем своим работникам различные надбавки, доплаты и компенсационные выплаты. Для коллектива организовано бесплатное питание, а приглашенным специалистам предоставляется служебное жилье.

— Вы упоминали, что, как и ваш отец Владимир Касьяненко, стремитесь использовать в своем бизнесе современные технологии. Приведите примеры такого рода проектов.

— В 2018 году мы закончили установку и запустили в эксплуатацию систему мониторинга движения и состояния сельскохозяйственной техники, а также расхода ГСМ на основе ГЛОНАСС. Благодаря этому мы можем в режиме реального времени наблюдать за перемещениями своей техники и при необходимости оперативно корректировать ее работу во время выполнения технологических операций.

Среди других примеров использования современных агротехнологий стоит отметить автоматические системы доения, управления стадом и кормораздачи шведской компании DeLaval, которые используются на нашей молочной ферме. Кроме того, у нас автоматизирован процесс приготовления комбинированных сухих кормов для КРС и свиней. Это позволяет нам грамотно подходить к формированию сбалансированных рационов, которые содержат все необходимые питательные вещества и витамины, для каждой группы животных.

— Ростовская область традиционно входит в число регионов с наиболее высокой заболеваемостью свиней АЧС. Какие меры вы принимаете для защиты от этой угрозы?

— К счастью, эта беда обошла нас стороной. Чтобы не допустить вспышки заболевания, мы обеспечили строжайший пропускной контроль при въезде на территорию свиноводческой фермы СЗАО «СКВО». Сотрудники, работающие на ферме, приглашенные специалисты и проверяющие могут попасть на территорию только после прохождения необходимых санитарных процедур. Более того, к работе на свиноводческой и молочно-товарной фермах не допускаются лица, имеющие в собственном домашнем хозяйстве таких же сельскохозяйственных животных. Это необходимо, чтобы избежать случайного попадания на фермы возбудителей заболеваний извне.

— Как складываются взаимоотношения СЗАО «СКВО» со страховыми компаниями? Бытует мнение, что страховщики относятся к работе с предприятиями АПК без особого энтузиазма.

— Это не совсем так. Страховые компании предлагают довольно широкий спектр услуг по страхованию урожая и сельскохозяйственных животных. Однако они ориентированы на страхование больших объемов и, соответственно, рассматривают только страховые случаи, которые повлекли значительные потери.

Кроме того, страховщики крайне неохотно осуществляют выплаты и всячески стараются их снизить. Решение данной проблемы я вижу в четком определении всех критериев страховки, причем на законодательном уровне. И страховщику, и страхователю должно быть досконально понятно, что и на каких условиях застраховано и кто за что отвечает в рамках договора страхования.

— У вас есть планы выпуска продукции более высоких пределов — открытия собственной переработки или даже производства продуктов питания на базе СЗАО «СКВО»?

— Мы постоянно проводим мониторинг возможностей для дальнейшего развития и открытия новых направлений деятельности. Наша команда нацелена только на развитие, и, возможно, в будущем мы действительно создадим собственное производство продуктов питания для конечного потребителя. Пока же продолжим расширять действующее производство.