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Главу Ставрополья зарегистрировали кандидатом в губернаторы региона

Избирательная комиссия Ставропольского края зарегистрировала Владимира Владимирова кандидатом на должность губернатора Ставропольского края, сообщает пресс-служба учреждения.

«Все представленные на регистрацию господином Владимировым документы проверили на на соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность», - передает пресс-служба слова председателя краевого избиркома Евгения Демьянова.

Господин Владимиров также представил три кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В случае победы действующего губернатора на выборах, сенатором от Ставрополья станет Сергей Меликов, Михаил Афанасов или Татьяна Чумакова.

Напомним, господин Владимиров подал документы в избирательную комиссию в понедельник, 15 июля. На их проверку у сотрудников ставропольского избиркома ушло четыре дня.

Дарья Голякова


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