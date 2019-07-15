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Владимир Владимиров подал документы в для регистрации кандидатом в губернаторы Ставрополья

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил в избирательную комиссию региона документы для регистрации его кандидатом в губернаторы, сообщает пресс-служба избирательной комиссии.

«В перечень документов для регистрации входят листы поддержки кандидата на должность Губернатора Ставропольского края, список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда, сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от кандидата на должность Губернатора Ставропольского края», - сказано в сообщении.

Переданные господином Владимировым проанализируют и примут решение о его регистрации в соответствии с законом о выборах.

Дарья Голякова


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