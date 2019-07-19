Суд не поверил прокурорской сделке с Мавроди

Как стало известно “Ъ”, Нагатинский райсуд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело однофамильца создателя крупнейшей в истории России финансовой пирамиды АО МММ Виталия Мавроди, который покушался на совершение мошенничества и незаконно хранил оружие. Этот господин Мавроди не только признал свою вину и дал показания на подельников, но и заключил досудебное соглашение с прокурором, к которому суд отнесся с недоверием.

Прокуратура Южного административного округа столицы подала в Мосгорсуд апелляционное представление, потребовав вернуть в суд первой инстанции уголовное дело Виталия Мавроди, обвиняемого в покушении на мошенничество и незаконном обороте оружия (ст. 30 и ст. 159, а также ст. 222 УК РФ). В нем представитель надзорного ведомства попросил признать решение о возврате уголовного дела господина Мавроди необоснованным и незаконным, отмечая, что он еще в прошлом году заключил досудебное соглашение с прокурором, в рамках которого признал свою вину и дал показания, изобличающие других участников преступления. В связи с этим, отмечали в прокуратуре, дело обвиняемого Мавроди должно быть возвращено в Нагатинский райсуд и рассмотрено в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия.

Мосгорсуд, однако, прокурорское представление отклонил, вслед за Нагатинским райсудом решив, что уголовное дело должно быть возвращено для исправления ошибок.

По данным “Ъ”, это связано с тем, что надзор и полиция, расследовавшая дело Мавроди, сами запутались в сделках с обвиняемым.

Виталий Мавроди был задержан за мошенничество и арестован, при этом в его машине нашли стартовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. Эксперты решили, что пистолет относится к нестандартному короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию, а следствие вменило Мавроди помимо мошенничества соответствующую ст. 222 УК. Виталий Мавроди, признавшись в афере и заключив сделку с прокурором, потом решил заключить и досудебку по оружию, в которой ему было отказано. При этом в суд дело господина Мавроди было направлено сразу по двум обвинениям, что, учитывая одну заключенную им сделку, противоречит нормам УПК. Защита Виталия Мавроди от комментариев воздержалась.

Николай Сергеев