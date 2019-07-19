Связанная с «Татнефтью» компания предъявила фирме Евгения Насоленко иск на 3,1 млрд рублей

Московская компания РНГО обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании банкротом ООО «Новониколаевское подворье». Сумма предъявленной задолженности — 3,1 млрд руб. Суд пока не назначил дату рассмотрения обоснованности требований РНГО.

ООО РНГО принадлежит АО ЛК ТЭК, связанное с ПАО «Татнефть». Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», «Новониколаевское подворье» принадлежит Ольге Федоровой. Компанию возглавляет новосибирский ритейлер Евгений Насоленко.

До 2015 года Виталий Насоленко вместе с братом Евгением Насоленко и Александром Слободчиковым были соучредителями НТС. В 2017 году НТС была обанкрочена из-за долга 229 млн руб.

О банкротстве Евгения и Виталия Насоленко — в материале “Ъ-Сибирь” «Банкротство по-братски»

Оксана Павлова