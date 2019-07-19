Цена акций «Норильского никеля» обновила исторический максимум

Акции горно-металлургического комплекса (ГМК) «Норильский никель» в ходе торгов в пятницу подорожали более чем на 3%. По данным Мосбиржи, стоимость бумаг поднялась до 15 тыс. 218 руб. за штуку, обновив исторический максимум.

На 12:30 мск стоимость упала до 15,1 тыс. руб. за акцию. Рост акций ГМК растет уже второй день. Вчера, 18 июля, одна акция компания в ходе торгов достигла 14 тыс. 744 руб. за акцию.

«Интерфакс» со ссылкой на аналитиков отмечает, что рост стоимости акций может быть связан с повышением нескольких инвестиционных компаний и банков прогнозных оценок стоимости этих активов.