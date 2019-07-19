Производитель чипов Toshiba Memory изменит название на Kioxia

Второй по величине в мире производитель чипов памяти, японская Toshiba Memory, объявил о скорой смене своего названия на Kioxia. Компания поясняет, что это слово является комбинацией японского слова «kioku», которое обозначает «память», и греческого слово «axia», которое обозначает «ценность, польза». Ребрендинг произойдет 1 октября, название Kioxia будет использоваться во всех региональных подразделениях, использующих сейчас название Toshiba Memory.

Наблюдатели рынка предполагают, что смена названия может быть обусловлена планами выхода на IPO в ближайшие 2–3 года, а также тем, что новое руководство и владельцы хотят избавиться от негативных ассоциаций, связанных со скандальной продажей подразделения Toshiba по продаже чипов, пишет FT. В сентябре 2017 года Toshiba Memory была продана консорциуму инвесторов во главе с инвестфондом Bain Capital. Перед этим Toshiba вела переговоры с разными компаниями — сообщалось, что корпорация была близка к продаже своего бизнеса консорциуму во главе с американским производителем электроники Western Digital, который является партнером Toshiba по производству микропроцессоров. WD перед этим срывал несколько сделок, отказываясь продавать свою долю третьим лицам. Однако в конце 2017 года Toshiba удалось урегулировать спор с Western Digital.

Евгений Хвостик