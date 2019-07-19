19 июля, пятница
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Комитет транспорта и автодорог Курской области возглавил Владимир Муравьев

На должность председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области назначен Владимир Муравьев, сообщили в областной администрации. К исполнению обязанностей он приступил с 19 июля. Ранее он возглавлял областное казенное учреждение «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области», а до этого более десяти лет руководил ФКУ «Севзапуправдор».

Бывший председатель комитета Валентин Иванов в июле покинул пост из-за перехода на новую должность в Москву. После этого обязанности председателя исполнял заместитель Сергей Зотов.

Как врио губернатора Роман Старовойт привлек курян к развитию региона — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Власть

топ темы

Строительство

Новости компаний

Самое читаемое

Профиль пользователя