Ремонт улицы Покрышкина в Краснодаре завершат в течение двух недель

Участок улицы Покрышкина на протяжении 1 км от улицы Дзержинского до дома № 2/2 уже оснастили верхним слоем асфальта. Сейчас делают тротуары. Дорога полностью открыта для проезда автотранспорта, сообщили в мэрии кубанской столицы. Полностью закончить работы там планируется в течение двух недель.

Сообщается, что до ремонта на одном из участков этой улицы не было тротуара. Также рабочие отремонтировали съезды во дворы многоквартирных домов, установили бордюры и смонтировали люки коммуникаций. В настоящее время рабочие готовятся к укладке финального слоя асфальта на тротуарах.

После завершения работ по благоустройству на улице Покрышкина установят светофоры, а на проезжую часть нанесут пластиковую разметку со сроком службы не менее двух лет.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в столице Кубани введена новая схема движения на перекрестке улиц Бородинской и Почтовой в районе въезда и выезда из города. Как сообщили в мэрии, при подъезде с улицы Почтовой на Бородинскую сделали выделенную полосу для правого поворота. По улице Бородинской в этом месте с каждой из сторон движения добавили по дополнительной полосе для левого поворота.

Василий Хитрых