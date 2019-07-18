Улице Бородинской на въезд и выезд из Краснодара добавили две полосы движения

В столице Кубани введена новая схема движения на перекрестке улиц Бородинской и Почтовой в районе въезда и выезда из города. Как сообщили в мэрии, при подъезде с улицы Почтовой на Бородинскую сделали выделенную полосу для правого поворота. По улице Бородинской в этом месте с каждой из сторон движения добавили по дополнительной полосе для левого поворота. Предполагается, что реконструкция перекрестка позволит существенно увеличить его пропускную способность.

Фото: администрация Краснодара

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, теперь специалисты будут вести мониторинг на данном перекрестке, чтобы в случае необходимости откорректировать работу светофоров.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, новая схема движения введена в июле и на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской. Теперь автомобили, двигающиеся в обе стороны по улице Ставропольской, стали миновать круговое движение и ехать прямо вдоль трамвайных путей. По расчетам экспертов Высшей школы экономики, пропускная способность этого перекрестка должна увеличиться на 40%.

Василий Хитрых