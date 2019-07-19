Россельхозбанк выдал воронежским аграриям на сезонные работы 7,5 млрд рублей

За первую половину 2019 года воронежский филиал Россельхозбанка выдал на кредитование сезонных работ более 7,5 млрд руб., сообщили “Ъ-Черноземье” в филиале. Из них в рамках льготного кредитования (по ставке не выше 5%) было выдано 4,9 млрд руб., в том числе 1,3 млрд руб. — малому и микробизнесу. С начала года на инвестиционные цели филиал предоставил 12,3 млрд руб. — на 20% больше, чем за первую половину 2018 года. Средства направлены на строительство новых производств, животноводческих комплексов, обновление действующих предприятий, приобретение сельхозтехники и оборудования.

О планах молочной группы «Эконива» по наращиванию мощностей — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин