Ущерб от операций в сфере обращения с отходами в СЗФО составил 420 млн рублей

По итогам проверок в 2018 году Росфинмониторинг выявил более 1,5 тыс. подозрительных финансовых операций у организаций и компаний, занимающихся сбором и утилизацией отходов в регионах Северо-Западного федерального округа. Общая их сумма составила 420 млн рублей, заявил на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики в Петербурге секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

По словам господина Патрушева, обстановка в сфере обращения с отходами в СЗФО остается «сложной». В частности, за прошлый год правоохранительные органы выявили 160 таких преступлений.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что, по данным Росприроднадзора, в Ленинградской области полигоны твердых коммунальных отходов исчерпаны на 95%. Кроме Ленобласти, подобная проблема есть в пяти субъектах РФ (в Ингушетии — 96%, в Алтайском крае — 95%, Башкортостане — 92%).