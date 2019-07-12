Полигоны для бытового мусора в Ленобласти исчерпаны на 95%

В Ленинградской области полигоны твердых коммунальных отходов исчерпаны на 95%. Кроме Ленобласти, подобная проблема есть в пяти субъектах РФ (в Ингушетии — 96%, в Алтайском крае — 95%, Башкортостане — 92%). Об этом со ссылкой на данные Росприроднадзора сообщает ТАСС.

Через пять лет проектная вместимость мусорных полигонов будет исчерпана еще в десяти регионах. На сегодняшний день, по данным Минприроды, только 7% образовавшихся бытовых отходов перерабатывается, значительная часть мусора продолжает отправляться на полигоны и свалки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что мусорный полигон «Красный Бор» в Ленобласти планируют ликвидировать к 2024 году.