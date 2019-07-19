«Нынешний фестиваль станет скорее театрально-музыкальным»

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о программе фестиваля «АрхСтояние» в этом году.

Фестиваль «АрхСтояние» проходит в калужской деревеньке Николо-Ленивец на берегу реки Угры с 2006 года. И ежегодно устроители предлагают зрителям какие-то новшества. В нынешнем году объявлено, что в фестивале примет участие 321 исполнитель, среди которых — художники, архитекторы, музыканты и артисты, волонтеры и кураторы и местные жители. Кроме того, как утверждают, нынешний фестиваль охватит всю территорию Николо-Ленивца, а это почти 300 га.

Центральным действом фестиваля станет возведение в онлайне нового объекта Николая Полисского, некогда основавшего «АрхСтояние», потом отошедшего от фестивальных дел, а ныне вновь участвующего в них. Гигантская скульптура, которую будут возводить прямо в течение самого фестиваля, называется «Угруан». Здесь отсылка к природо-определяющей части всей территории — к реке Угре. Офранцуженное окончание отсылает к импрессионистам, конкретно — к творчеству Клода Моне, которым и вдохновлялся Полисский. 27-метровая скульптура будет выполнена из лозы, собранной на местных болотах. Тысячи веток будут очищены и окрашены вручную, как это принято в «николо-ленивецкой артели». Появится яркое цветное произведение, первое, кстати, в практике «АрхСтояния». Организаторы считают, что новое создание Полисского станет таким же визуальным символом «АрхСтояния», как его же «Бобур» или «Ротонда» Александра Бродского.

Похоже, работа Николая станет единственным произведением собственно художников. Нынешний фестиваль, как это сейчас модно, станет скорее театрально-музыкальным. В дни фестиваля состоится премьера пяти опер. Все они написаны молодыми композиторами, режиссерами и драматургами в лаборатории «КоOPERация».

Вот пример одной из опер: Алексей Смирнов, Curiosity. Произведение вдохновляется Twitter-аккаунтом марсохода NASA. Основой для партитур станет язык программирования, многократно усиленный до объемного звучания. Или «Imprints|Отпечатки» Сергея Морозова, история девушки, которая обнаруживает в архивах информацию о том, что ее дедушка был надзирателем в ГУЛАГе, что в корне меняет ее жизнь.