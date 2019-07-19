Автозавод в Ижевске уйдет в корпоративный отпуск с 22 июля

Автозавод LADA Ижевск уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа. Об этом сообщается на официальном сайте АвтоВАЗа. Отмечается, что в период отпуска на предприятиях группы АвтоВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы.

Компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети LADA, отмечается в релизе АвтоВАЗа.

Напомним, 3-4 июля производство на площадке группы в Ижевске, а также в Тольятти было приостановлено из-за срыва поставок автокомпонентов. 5 июля работа предприятий была возобновлена.