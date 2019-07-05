Автозавод в Ижевске возобновит производство после двух суток простоя

Производство будет возобновлено на площадках АвтоВАЗа в Ижевске, а также в Тольятти с 5 июля. Как сообщили в пресс-службе концерна, группа компаний «Автокомпонент», из-за которой было приостановлена работа предприятия, полностью возобновила поставки на АвтоВАЗ с 4 июля.

«Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме»,— сообщили ТАСС в компании.

Напомним, с 3 июля АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей в Тольятти и Ижевске на неопределенный срок. В группе компаний «Автокомпонент» объяснили решение о приостановке поставок тем, что сторонам не удалось согласовать цены на комплектующие.