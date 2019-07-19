Глава управляющей компании «Сибирского гурмана» попал под следствие

Следователи завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против генерального директора управляющей компании одного из предприятий Новосибирска, где проводятся следственные действия. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета России, не раскрывая имя фигуранта дела. По сведениям “Ъ”, расследование ведется в отношении руководителя управляющей компании «Сибирский гурман» Дмитрия Гапоненко и неустановленных лиц.

По версии следствия, с января 2014 года по март 2016 года гендиректор управляющей компании и неустановленные лица уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупном размере «в целях получения налоговой выгоды». Сейчас следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию компании. «В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации»,— говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По информации “Ъ”, в основу дела легли результаты налоговой проверки, проведенной УФНС по Новосибирской области в 2018-2019 годах.

«Сибирский гурман» — один из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов за Уралом. Предприятие работает на рынке с 1995 года и производит мясные полуфабрикаты, котлеты, блины, супы, колбасы, тесто и вареники. Годовой объем производства — 30 тыс. т продукции.

Илья Галагуз