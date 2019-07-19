Силовики пришли на завод «Сибирский гурман» из-за крупной неуплаты налогов

Под Новосибирском полицейские проводят оперативно-розыскные действия на заводе «Сибирский гурман» — одного из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов за Уралом. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе областного управления МВД, воздержавшись от комментариев. В СКР пообещали предоставить информацию позже.

Оперативные мероприятия начались утром 19 июля, их причина пока не раскрывается. По сведениям “Ъ”, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). В его основу легли результаты налоговой проверки, проведенной УФНС по Новосибирской области в 2018-2019 годах.

«В прошлом году была проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой налогоплательщик заявил свои возражения. Решение по итогам рассмотрения возражений и дополнительных мероприятий налогового контроля ИФНС еще не вынесено. Мы полагаем, что следственные действия, проводимые до вынесения решения налоговой службой — это один из способов давления на бизнес с целью пополнения бюджета»,— уверена управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева. Компания продолжит обжалование доначислений, уточнила она.

«Сибирский гурман» работает на рынке с 1995 года. Предприятие производит мясные полуфабрикаты, котлеты, блины, супы, колбасы, тесто и вареники. Годовой объем производства — 30 тыс. т продукции.

Илья Галагуз, Елена Морозова