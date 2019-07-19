В зараженной норовирусом столовой лагеря с детьми из Татарстана заменили весь персонал

В столовой детского лагеря «Лучистый», где 52 ребенка из Татарстана заразились норовирусом и были госпитализированы с отравлением, заменен весь персонал, а также обновлено меню, сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана. Также ведомство заявило об усилении контроля за всеми лагерями Черноморья, где отдыхают дети из республики.

Всех детей и вожатых, попавших в больницу, выпишут в пятницу — их состояние стабилизировалось, а угроза жизни и здоровью отсутствует. Они вернутся в лагерь, а забирать их из лагеря необходимости нет, заявил глава Минмолодежи Дамир Фаттахов, который находится сейчас с проверкой в лагере.

Как писал “Ъ-Казань”, дети из «Лучистого» с жалобами на рвоту и диарею начали обращаться к медикам с вечера 15 июля. Были госпитализированы 57 человек —- 52 ребенка и пять вожатых с диагнозом «норовирусная инфекция». Роспотребнадзор по Республике Крым заявил, что норовирус обнаружен у сотрудников столовой, которые нарушали правила личной гигиены во время работы.

“Ъ-Казань”